Balıkesir'in Edremit ilçesinde 72 yaşındaki Mustafa Kiraz, kaldığı huzurevinin bahçesinde kurduğu atölyede ahşaptan süs eşyaları üretiyor.
Yıllarca kamyon şoförlüğü yapan Kiraz, yaşının ilerlemesi üzerine üç sene önce kaymakamlığın desteğiyle Edremit Kızılay Huzurevine yerleşti.
Kimsesi ve emekli olamadığı için herhangi geliri bulunmayan Kiraz, çalışırken yaptığı birikimle huzurevi bahçesine küçük bir ahşap atölyesi kurmak istedi. Huzurevi yönetiminin izniyle bu isteğini gerçekleştiren Kiraz, ahşaptan hediyelik süs eşyaları üretmeye başladı.
Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıldır zamanının büyük bölümünü atölyede geçirdiğini söyledi.
Kısıtlı imkanlarla malzemeye ulaşabildiğini anlatan Kiraz, "Tamamen el emeğiyle minyatür tren, gemi, Kız Kulesi gibi süs eşyaları, tablolar yapıyorum." dedi.
Kiraz, kendisine destek veren Edremit Kaymakamlığı ve huzurevi yönetimine teşekkür etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 72 yaşındaki Mustafa Kiraz, kaldığı huzurevinin bahçesinde kurduğu atölyede ahşaptan süs eşyaları üretiyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 72 yaşındaki Mustafa Kiraz, kaldığı huzurevinin bahçesinde kurduğu atölyede ahşaptan süs eşyaları üretiyor.
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