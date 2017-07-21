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İBB Kültür AŞ'nin yeni genel müdürü belli oldu

Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Rıdvan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ genel müdürlüğüne getirildi.

İBB Kültür AŞ'nin yeni genel müdürü belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ'nin genel müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.

Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin yeni genel müdürü oldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Duran, aynı zamanda Türkiye Wushu Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Duran, daha önce de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı, Sakarya Üniversitesi'nde genel sekreter yardımcısı, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) yönetim kurulu üyesi, Sakaryaspor Kulübü asbaşkanlığı ve başkanvekilliği ile Türkiye Karate Federasyonu'nda asbaşkan olarak görev yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki gün yaptığı açıklamada, Kültür AŞ'nin genel müdürlüğünü yürüten Nevzat Kütük'ün görevden alındığı belirtilmişti.
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