İBB Şehir Tiyatroları, Bursa ve Eskişehir'de turne yapacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre İBB Şehir Tiyatroları, Eskişehir Şehir Tiyatroları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatrolarıyla karşılıklı turnelere başlayacak.

Turne kapsamında Şehir Tiyatrolarının "Hayal-i Temsil" oyunu, 9, 10 ve 11 Ocak 2020'de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

"Uzlaşma" oyunu 12-13 Şubat 2020'de, Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde, 14-15 Şubat 2020'de Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenecek.

Mert Turak'ın tek kişilik oyunu "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" 26-29 Şubat 2020'de Eskişehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yangınlar" oyunu, 12-15 Şubat 2020'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Maskeliler" oyunu ise 26-29 Şubat 2020'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'ne konuk olacak.