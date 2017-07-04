- Biret, ünlü Rus besteci Rahmaninov'un eserlerini, onun Rusya'daki müze evinde yorumlayacak

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Rus besteci Sergey Rahmaninov'un Rusya'nın Tambov kentine bağlı İvanovka köyündeki müze evinde konser verecek.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Amine Aygistova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel ilişkilere katkı sağlamak ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla İstanbul'da 2011'de 1. Sergey Rahmaninov Piyano Yarışması gerçekleştirildiğini belirtti.



Yarışmanın sanat direktörlüğünü yapan Aygistova, yarışmada dereceye giren 4 konservatuvar öğrencisinin Moskova Çaykovski Konservatuvarında müzik eğitimi aldığını ifade etti.



Bu yarışmada jüri üyesi olarak görev yapan Devlet Sanatçısı İdil Biret'in, Sergey Rahmaninov'a olan sevgisini onun müze evinde konser vererek taçlandırmak istediğini söylediğini aktaran Aygistova, şunları kaydetti:



"Ünlü Türk piyanistimiz İdil Biret'in uzun süredir düşündüğü bu konser 15 Temmuz'da Rahmaninov'un İvanovka köyündeki müze evinde gerçekleşecek. Konser, Rus müzikseverlere açık olacak. Biret'in, Rahmaninov'un tüm solo piyano eserlerini ve konçertolarını Naxos firması için 10 CD üzerinde kaydetmiş olması da bu büyük sanatçıya olan saygı ve sevgisini en iyi şekilde ortaya koymaktadır."



İdil Biret'in, 15 Temmuz'daki konser öncesi Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 12 Temmuz'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde seçkin davetli grubuna da konser vereceğini belirten Aygistova, bu konserlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi bir noktaya taşınacağına inandığını sözlerine ekledi.