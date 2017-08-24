Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde geleneksel hale gelen İğne Oyası Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi. Bölge kadınlarının kendi ürünlerini sergilediği festivale binlerce kişi katıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki geleneksel İğne Oyası Festivali'nin 3'üncüsü, bin 500 rakımlı Toros Dağlarının eteğinde yapıldı.



Festivalde yöresel kıyafetler giyildi. Sergi alanlarında Mersinli kadınların el emeği ürünleri tanıtıldı.



Stantların kurulduğu panayır alanına gelen binlerce vatandaş, oyaları yerinde inceleme ve satın alma fırsatı buldu.



Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da, bölgedeki iğne oyalarının tanıtılması için çalıştıklarını söyledi.





ulusal.com.tr