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İğne oyası İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Görenleri kendine hayran bırakan el emeği göz nuru iğne oyası İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. "İğne İle İpeğin Dansı" adlı yüzlerce eserden oluşan iğne oyası sergisi 23 Haziran'a kadar Bindallı Sanatevi'nde meraklılarını bekliyor.

İğne oyası İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu

El emeği, göz nuru iğne oyaları İstanbul'da görücüye çıktı.

Bindallı Sanatevi'nde sanatseverlerin beğenisi sunulan serginin adı "İğne ile ipliğin dansı".

Yoğun ile gören sergide efe başlığından yazma oyasına, kolyeden, küpeye kadar çok sayıda iğne oyası mevcut.

Serginin mimarı Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatkarı Ayşe Kurt. Tam 4 kuşaktır bu işi yapıyor.

Aslında işin sırrı sabır.

Kullanılan malzemler de bir o kadar önemli.

Fatma Taşcı da bu işi meslek edinenlerden. Aynı zamanda sanat tarihçisi olan Taşçı, kaybolmaya yüz tutan bu sanatı ölümsüzleştirmek için kitap yazma hazırlığında.

Sergi, 23 Haziran'a kadar Bindallı Sanatevi'nde açık kalacak



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #İğne oyası
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