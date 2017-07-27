Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki Bozova ilçesinde yer alan İnbaşı mağaraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki Bozova ilçesinde yer alan İnbaşı mağaraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.



Atatürk Barajı'nın güneybatısındaki Yeniköy Mahallesi civarında yer alan çok sayıda mağara ile kaya geçitleri ve Roma döneminde yapıldığı düşünülen su değirmeni, ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.



İçerisinde kaynak suyu ile beslenen doğal bir havuzun da bulunduğu İnbaşı mağaraları, yaz aylarında yöre halkı tarafından serinlemek için tercih ediliyor.



Termometrelerin öğle saatlerinde 50 dereceyi gösterdiği bölgede vatandaşlar, kendilerini metrelerce yükseklikten havuzun "karpuz çatlatan" olarak adlandırılan soğuk suyuna bırakıyor. Kimileri de Fırat Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.



Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeterince bilinmediğini ama sahip olduğu varlıklarla turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.



İnbaşı mağaralarının, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından Şanlıurfa turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Çoban, "Hem yöre halkı hem de turizmciler olarak, bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılmasını bekliyoruz. Bu sayede özellikle Atatürk Barajı ve Nemrut Dağı turlarına İnbaşı mağaraları da dahil edilebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından bölgenin hem Bozova ilçemize hem de Şanlıurfa turizmine katkı sunacağına inanıyorum." diye konuştu.



"Mağaradaki su buz gibi"



İnbaşı mağaralarının doğal havuzunda serinlemeye çalışan Hasari Yılmaz da bölgenin oldukça güzel olduğunu ancak yol olmadığı için birçok kişinin buraya gelmekten vazgeçtiğini anlattı.



Bölgede tarihi güzellikler de bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Burası güzel bir yer. Turistler de geliyor ama yolu ve çevre düzenlemesi yapılmadığından insanlar sıkıntı yaşıyor. Eğer yolu ve çevresi düzelirse burası turizm cenneti olurdu. Bu anlamda yetkililerin çalışma yapmasını bekliyoruz." dedi.



Mahmut Sevim ise yazın serinlemek için mağaraya geldiklerini ifade ederek, "Son günlerde hava çok sıcak ama mağaradaki su buz gibi. İnsan uzun süre suda kalamıyor, gerçekten çok soğuk. Ayrıca suyun şifalı olduğuna inanılıyor, hem içiliyor hem de cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

