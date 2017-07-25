Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda, Ereğli Müze Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle oluşturulan 17 kişilik ekip, kazı çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda kazı çalışması başlatıldı.



Ereğli Müze Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle oluşturulan 17 kişilik ekip, ilçeye bağlı Çaylıoğlu ve Alacabük köyleri arasında kalan İndere mevkisindeki mağarada kazı çalışmalarına başladı.



Ereğli Müzesi Müdürü Ahmet Mercan'ın başkanlığında, BEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen'in bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarının en az 5 yıl süreceği belirtildi.



Ekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin sadece Antik Çağ'daki Heraclea Pontica kenti ile kalmadığını, geçmişinin ve yerleşim izlerinin Geç Kalkolitik Çağ'a kadar uzandığını söyledi.



Geçen yıl yaptıkları yüzey araştırmaları sırasında ziyaret ettikleri mağarada elde edilen seramik kalıntıları ve diğer objelerin önemli olduğunu anlatan Ekmen, şöyle konuştu:



"Ereğli'nin sadece Antik Çağ'daki Heraclea Pontica kenti ile kalmadığını ve ilçenin geçmişinin ve yerleşim izlerinin en azından Geç Kalkolitik Çağ'a kadar uzandığını görmüş durumdayız. Bu anlamda düşünüldüğünde de şu ana kadar Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki en erken ve en eski yerleşimlerden birisiyle karşı karşıyayız. Karadeniz Bölgesi'nin çok zengin bir arkeolojik potansiyeli var. Özellikle Batı Karadeniz'in bu anlamda Balkan kültürleri ile çok yakın ilişkiler içerisinde bulunduğunu ve bu ilişkinin çok erken tarihlerden itibaren başlamış olabileceğini düşünmemiz gerekir."