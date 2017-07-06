Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek

İstanbul Boğazı'nda müzik şöleni

"Müzik Boğaz'dan Gelir” projesi kapsamında ünlü sanatçılar İstanbul Boğazı’nda müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Boğazı'nda müzik şöleni

İlk konserlerini 2015 yazında gerçekleştiren “Müzik Boğaz’dan Gelir” projesi, bu yaz da önemli konserlere ev sahipliği yapacak. İstanbul Boğazı’nda 800 kişilik kapasiteli teknede gerçekleştirilecek konserlerde, farklı müzik türlerindeki yerli sanatçılar ağırlanacak. Konser günleri Haydarpaşa Turyol İskelesi’nden saat 20.00’de, Kuruçeşme Trafik Otoparkı İskelesi’nden saat 20.45’te hareket edecek teknenin Temmuz ayındaki konser programı şöyle:

5 Temmuz Çarşamba: Yeni Türkü 

8 Temmuz Cumartesi: Hey Douglas

12 Temmuz Çarşamba: Flört

14 Temmuz Cuma: Deniz Tekin & Özge Fışkın

19 Temmuz Çarşamba: Anadolu Quartet feat. Aydilge & İstanbul Arabesque Project

21 Temmuz Cuma: A Capella Boğaziçi & Cem Adrian

28 Temmuz Cuma: Emre Kınay & Bora Öztoprak ile “Sezen Aksu Şarkıları”
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul boğaz #müzik şöleni
banner863
Önceki Haber
‘Hedefimiz şampiyon olmak’
Sonraki Haber
'Terörist başı Gülen, Humeyni'nin Tahran'a indiği gibi Türkiye'ye dönecekti'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.