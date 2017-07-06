"Müzik Boğaz'dan Gelir” projesi kapsamında ünlü sanatçılar İstanbul Boğazı’nda müzikseverlerle buluşacak.

İlk konserlerini 2015 yazında gerçekleştiren “Müzik Boğaz’dan Gelir” projesi, bu yaz da önemli konserlere ev sahipliği yapacak. İstanbul Boğazı’nda 800 kişilik kapasiteli teknede gerçekleştirilecek konserlerde, farklı müzik türlerindeki yerli sanatçılar ağırlanacak. Konser günleri Haydarpaşa Turyol İskelesi’nden saat 20.00’de, Kuruçeşme Trafik Otoparkı İskelesi’nden saat 20.45’te hareket edecek teknenin Temmuz ayındaki konser programı şöyle:



5 Temmuz Çarşamba: Yeni Türkü



8 Temmuz Cumartesi: Hey Douglas



12 Temmuz Çarşamba: Flört



14 Temmuz Cuma: Deniz Tekin & Özge Fışkın



19 Temmuz Çarşamba: Anadolu Quartet feat. Aydilge & İstanbul Arabesque Project



21 Temmuz Cuma: A Capella Boğaziçi & Cem Adrian



28 Temmuz Cuma: Emre Kınay & Bora Öztoprak ile “Sezen Aksu Şarkıları”

