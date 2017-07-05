İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin 24’üncüsü, dün akşam gerçekleştirilen açılış töreni ve konserleriyle başladı.

Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde yapılan ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin’in sunduğu açılış töreninde, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ve Türk pop ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih Erkoç’a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri takdim edilirken, festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketleri verildi.



Ödül töreninin ardından Fatih Erkoç, en sevilen şarkılarını caz repetuvarıyla birleştirdiği bir performans sergiledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Balkan müziklerini caz, swing ve elektronik gibi güncel müzik türleriyle harmanlayarak yeniden yorumlayan Avusturyalı topluluk DELADAP sahne aldı.



20’DEN FAZLA MEKANDA 200’ÜN ÜZERİNDE SANATÇI



Bu yıl “Şarkılar Konuşur” temasıyla gerçekleştirilen 24. İstanbul Caz Festivali, 4-21 Temmuz tarihleri arasında usta müzisyenlerden genç yıldızlara 200’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçıyı 20’den fazla farklı mekanda İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.



Festivalde bugün Avrupa cazının yıldız isimleri piyanist Jacky Terrasson ve Stephane Belmondo, Fransız Sarayı’nın bahçesinde konser verecek. Bugün ayrıca Korhan Futacı ve Kara Orkestra da Salon İKSV’nin konuğu olacak.



“GECE GEZMESİ”, MÜZİK ŞENLİĞİ RUHUNU KADIKÖY’E TAŞIYACAK



Vodafone Freezone sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek “Gece Gezmesi” ise yarın akşam müzik şenliği ruhunu Kadıköy’e taşıyacak. “Gece Gezmesi” etkinlikleri kapsamında Kolektif İstanbul, Ceylan Ertem, Gevende, Son Feci Bisiklet ve Jakuzi gibi güncel müziğin önemli isimleri sahne alacak.



Bu yılın en özel projelerinden biri de son yıllarda sayısız filme ve diziye ev sahipliği yapan Türkiye’nin en eski fabrikası Beykoz Kundura’da gerçekleşecek. Sufi müzik geleneğinin önde gelen temsilcilerinden Shye Ben Tzur, 7 Temmuz Cuma akşamı Beykoz Kundura’nın tarih ve doğayı birleştiren atmosferinde, Hintli the Rajasthan Express ile oluşturduğu projesi Junun ile dinleyiciyle buluşacak.



PACO DE LUCÍA ANISINA ÖZEL GECE



Festivalde bu hafta Matraş sponsorluğunda ayrıca flamenkonun efsane ismi Paco de Lucía’nın anısına çok özel bir gece de gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi akşamı, Paco de Lucía ile beraber çalışmış Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, David de Jacoba ve El Piraña gibi yıldız müzisyenlerle Türkiye’den Levent Yüksel, Taksim Trio ve Cenk Erdoğan aynı sahneyi paylaşacak. Konsere, gelişmiş futuristik tekniğiyle flamenkoya yepyeni bir soluk getiren, İspanya’nın yükselen yıldızlarından Nino de Los Reyes de danslarıyla eşlik edecek.



Festival programında bu yıl ilk kez çocuklara yönelik bir etkinlik de yer alacak. “Çocukça Bir Gün” başlıklı programda tüm gün boyunca konserler ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.



SOCAR Türkiye sponsorluğunda bu yıl ilki hayata geçirilecek Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması ise yerli sahnenin başarılı isimlerini uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya getirecek. 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek konserlere, Türkiye’den 30’un üzerinde sanatçı ve topluluk katılacak. Vitrin’de bu yıl sahne alacak isimler arasında, Hüsnü Şenlendirici, Taksim Trio, Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan ve Bilal Karaman gibi birçok tanınmış isim yer alacak.