İzmir'de batık Roma Kenti'ni ortaya çıkarmak için çalışmalar başladı. Dünyanın en önemli su altı arkeoloji projelerinden olan Liman Tepe kazı çalışmaları sonrası arkeopark olarak turizme kazandırılacak.

İzmir'in Urla ilçesinde hava fotoğrafları çekilmiş, Klazomenai Antik Kenti'nin denizde kalan bölümleri tespit edilmişti. Su altı kazıları başlatılmış ve MÖ 7 bin yılından Roma dönemine ait kalıntılara rastlanmıştı.



2000 yılından bu yana devam eden çalışmalarda geçen yıl, Karantina Adası kıyılarında da bir Roma kenti saptandı. Kentin su altı kazısıyla daha belirgin hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.



Liman Tepe Kazıları Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal, kazı hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.



Erkanal, çalışmalar sonunda Kenti, arkeopark olarak turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.



Planlanan su altı arkeoparkının dünyada çok az örneği var. Erkanal, turistik açıdan da Türkiye'ye önemli bir değer kazandırmak istediklerini vurguladı.



Sudan çıkarılan malzemeler üzerindeki tuzun kristalleşmesi nedeniyle bir süre sonra parçalanıyor. Bu nedenle laboratuar ortamında tuzdan arındırılması işlemi de yapılıyor.



Liman Tepe kazıları dünyanın en önemli su altı arkeoloji projelerinden biri olarak gösteriliyor.





ulusal.com.tr