Renkli, özellikli ve bakımlı 10 "Hacı Murat" İzmir'de buluştu.
İzmir'nin Torbalı ilçesinde "Hacı Murat" buluşması etkinliği düzenlendi. Birbirinden şık 10 araba katıldı.
Sahiplerinin yan yana dizdiği Murat 124'ler büyük ilgi gördü. Renkli, özellikli ve bakımlı Murat 124'leri gören vatandaşlar araçlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
"Hacı Murat"ın kendileri için bir tutku olduğunu anlatan Tolga Çalık, arabaya 15 bin lira masraf yaptı.
57 yaşındaki Cavit Salih Ergin ise buluşmaya Kocaeli'den geldi.
ulusal.com.tr
Sosyal medyadan haberleştiler, İzmir'de buluştular. Klasik otomobil tutkunları "Hacı Murat" etkinliğinde bir araya geldi. Birbirinden şık "Murat 124'ler" büyük ilgi gördü.
Renkli, özellikli ve bakımlı 10 "Hacı Murat" İzmir'de buluştu.
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