Yazar, akademisyen ve ressam Kağan Güner, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı. Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde yapılan anmada Güner'in hayatı ve eserleri anlatıldı.

Dünyanın birçok yerinde Türkiye için çalıştı. Dünya çapında onlarca ödül kazandı Kağan Güner. 1993 yılında UNICEF Türkiye Ulusal Sanatçısı seçildi.



Birbirinden değerli eserlere imza attı. Resimler yaptı, çocuklar için kitap yazdı. Yaptığı araştırmalar ile de Modern Türk Sanatının doğuşunu anlattı..



2011 yılında hayatını kaybeden yazar, akademisyen ve ressam Kağan Güner, Kadıköy Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.



Üyesi olduğu Vatan Partisi tarafından düzenlenen anma gecesine katılım yoğundu.



Eşi Yaprak Güner, kardeşi Ogan Güner, Profesör Doktor Caner Karavit ve Mehmet Ulusoy usta sanatçıyı ve eserlerini anlattı..



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel de anmaya katılan isimler arasındaydı.



Porfesör Doktor Cemalettin Göbelez kemanıyla ve Doçent Doktor İlhan Tonger de piyanosuyla anma da müzik icra ettiler.



Anma programı sonrası Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde usta sanatçı Kağan Güner’in yapıtlarından oluşan bir sergi açıldı. Sergi 1 hafta süreyle ziyarete açık olacak.





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