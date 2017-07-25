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Kahramanmaraş Kalesi onarılıyor

Geç Hitit döneminde moloz ve kesme taşlarla inşa edilen Kahramanmaraş Kalesi'nin surları restore ediliyor.

Kahramanmaraş Kalesi onarılıyor

Geç Hitit döneminde moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilen Kahramanmaraş Kalesi'nin surları restore ediliyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda "Bayrak Olayı" ve Anadolu'da milli mücadelenin fitilinin ateşlenmesiyle de öne çıkan, kent merkezine hakim tepede bulunan kalenin surları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bakıma alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Kalesi'nin kentin önemli kültür ve turizm değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Kalenin milli mücadele açısından Türkiye'nin önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Küçükdağlı, "Buranın diğer kalelerden farkı yaşanabilir ve kullanılabilir olmasıdır. Kahramanmaraş kalesinin surlarıyla ilgili 1980'li yıllarda Bakanlığımızın bir restoresi olmuştu ama 2016'da yapılan çalışmalar neticesinde 2017 programı doğrultusunda kalemiz şu anda surlarının tamamı içiyle ve dışıyla büyük bir restorasyondan geçiyor." dedi.

Küçükdağlı, yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan çalışmanın Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün kontrolünde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda devam ettiğini belirtti.

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürü Mustafa Ayar da surları korumayı amaçladıklarını vurguladı.

Ayar, "Burada önce bitki temizliğini tamamladık. Derz işlemlerini yapacağız. Üstünü korumak için işlemler gerçekleştireceğiz. Surların içeriden ve dışarıdan aydınlatmalarını yapacağız. Burada esas amaç surları korumak, ömrünü uzatmaktır." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
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