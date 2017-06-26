Farklı illere 52'si kişisel 150'yi aşkın sergi açan Balıkesirli ressam Ülkü Acar, Kazdağları'nın eteklerindeki evini "sanat bahçesi"ne dönüştürdü

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergiler açan Balıkesirli ressam Ülkü Acar, Kazdağları'nın eteklerindeki evini "sanat bahçesi" haline getirdi.



Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde evi bulunan Ülkü Acar (77), yeşillikler içindeki bahçesinde otantik malzemeleri, kendisi ve öğrencilerinin eserlerini sergiliyor.

Farklı illerde 52'si kişisel 150'yi aşkın sergi açan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın yaygınlaşması, herkesin sanatla az da olsa ilgilenmesi için yaşamının sonuna kadar çalışacağını söyledi.

Uzun yıllardır resim sanatıyla iç içe olduğunu, 18 yıldır da çalışmalarını Kazdağları'nın eteklerindeki Zeytinli bölgesinde sürdürdüğünü anlatan Acar, resmin, insanlara doğanın, tüm canlıların, varlıkların kendi içindeki güzellikleri yaşamaları için vesile olduğuna inandığını dile getirdi.

Başlangıçta böyle bir planının olmamasına karşın son 2 yıldır evi ve bahçeyi halka açmayı düşündüğünü, bunun için hazırlık yaptığını belirten Acar, "İnsanlar, yazın kapalı alanlardaki birtakım faaliyetleri, özellikle sanatsal faaliyetleri çok fazla sevmezler, gitmezler de. Onun için de yazın zaten galeriler kapalıdır ama 'sanat bahçesi' tam aksine yazın açık. Çünkü gerek ambiyansı gerek barındırdığı bitki örtüsü gerekse sergilediğimiz ürünler, insanların her zaman beğenisini kazanıyor." diye konuştu.

Sanatı doğayla bütünleştirdiklerini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Doğayla iç içe olan bir olay, burada sergilediğimiz eserler doğayla bütünleşiyor. Zaten bütünleştiği için güzel ve daha natüreldir. Yani burada çok fazla protokol yoktur. Buradaki herkes yerdeki çakıl taşlarına basarak, güllerin dikenleri ellerine batarak, bazen de resimleri uzun uzun izleyerek zaman geçiriyor. Bu bir özveridir, bu sanata duyulan sevgidir, bu yöreye karşı katkı verme çabasıdır. Burasını bir 'sanat müzesi' haline getirmek istiyorum. Gerek kapalı gerekse açık alanlarda bir 'sanat müzesi' oluşturmak istiyorum. Bütün hedefim bu."