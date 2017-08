Ordu'da, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi için 2010 yılında başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.

Ordu'da 2010 yılından itibaren kazı çalışmalarının belirli aralıklarla devam ettiği 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nin bugüne kadar yüzde 30'u gün ışığına kavuştu.



Antik bir yerleşim yeri ve 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'nde bulunuyor.



Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.



Geçen yılki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda ve 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkartılan en önemli eser olarak göze çarpıyor.







"Kale yavaş yavaş ortaya çıkıyor"



Prof. Dr. Şenyurt, "Kazılar devam ettikçe buranın arkeolojik potansiyelinin oldukça büyük olduğu anlaşıldı. Daha ilk yılda yaptığımız kazılarda kalenin taş temellerine ve taş duvarlarına ulaşmayı başardık. Her yıl büyük bir özveriyle yürüttüğümüz kazılar sonrası tarihi kale yavaş yavaş ortaya çıkıyor."



"İlerleyen süreçte bu eserler kent müzesinde sergilenecek"



Şenyurt, kalede devam eden kazılar sırasında yüzlerce tarihi eserin toprak altından çıkarıldığını ifade ederek bunlar arasında kalenin giriş kapısı, dinsel ve kültürel alanlarda kullanılan seramik, sikke, ok ucu, tanrı ve tanrıça büstleri, depolama küpleri, su testileri, metal silahlar ve bıçaklar, hançer uçları, baltalar, kazmalar, çapalar, keskiler ve dokuma tezgahlarının yer aldığını anlattı.



Çıkardıkları tüm eserleri şimdilik kazı evinde muhafaza ettiklerini aktaran Şenyurt, ilerleyen süreçte bu eserlerin kent müzesinde sergileneceğini söyledi.

Şenyurt, Kibele heykelinin Ordu Müzesine götürüldüğünü, 10 hektarlık yerleşim alanına sahip kalenin tamamıyla ortaya çıkarılmasının 15 yıl daha sürmesini beklediklerini dile getirdi.