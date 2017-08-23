Medeniyetlerin beşiği Anadolu'daki yeni arkelojik keşifler var sıradaki haberimizde. Van'da Urartu dönemine ait 2 bin 800 yıllık at iskeleti kalıntılar gün ışığına çıkarıldı. Çanakkale'de bulunan Tunç Çağı'na ait sur duvarları ve fosiller de arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.

Anadolu'nun taşı toprağı tarih. Kazma vurulan her yerden adeta tarih fışkırıyor. Tarihi boyunca onlarca medeniyete ev sahipiliği yapan Anadolu'nun bir çok yerinde arkeolojik kazılar sürüyor.Son günlerde Van ve Çanakkale'de keşfedilen kalıntılar heyecan yarattı.Van'daki bir çok arkeolojik kazı alanından biri Çavuştepe Kalesi. 4 yıldır süren kazılarda Urartu dönemine ait 2 bin 800 yıllık at iskeleti kalıntılarına rastlandı.Kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu. Bu kalıntıların Urartu döneminde insanların sosyal yaşamları, dini inanışları, ölü gömme gelenekleri hakkında önemli bilgiler içerdiğine dikkat çekiyor.2 bin 800 yıllık yetişkin bir ata ait iskeletten alınan numuneler analiz edilecek.Çanakkale'de Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde de Tunç Çağı'na ait sur duvarı, alet edevat ve fosiller bulundu.Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı içindeki höyükteki kazıların başında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı var.Höyükte Yunanlıların bölgeye ilk göç ettiklerinde inşa ettikleri geometrik yapılardan birisine ulaşıldı. Batı Anadolu kıyılarında bu tür yapılara çok fazla rastlanmadığı için buluş bölgenin geçmişine daha fazla ışık tutacak.Bölgede, 6 bin yıl öncesinden başlayıp bugüne kadar kadar üst üste yerleşmiş 8 dönem tespit edildi.