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Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladı

Gümüşhane'de Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladı. Bir çok yarışmanın düzenlendiği festivalde vatandaşlar, verilen konserle doyasıya eğlendi.

Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılık Festivali başladı
Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel ürünler festivali başladı.

Pazar yerinde düzenlenen etkinliğe bölgenin önde gelenleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında yarışmalar düzenlendi.  'En iyi buzağıi' yarışmasında Hasan Sağlam'ın buzağı 'Melek', birinci seçildi.

Ev hanımları arasında en iyi yemek yarışması yapıldı.

Festikal kapsamında akşamda konser verildi. Yöresel halk ozanları ve âşıklar sahne aldı.

Mustafa Ceceli şarkılarıyla gelenler eğlenceli dakikalar yaşadı. 


ulusal.com.tr
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