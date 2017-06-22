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Kilis’e yolunuz düşerse meşhur katmeri tatmadan geri dönmeyin

Katmer, Kilis’te gözleme veya börek türü olan bir yiyecek değil… Kilis’in adına tescilli özel bir tatlıyı getiriyoruz şimdi karşınıza… Kilis’e yolunuz düşürse Katmerinin kaymaklı özel tatlı türü olarak yapılanını denemeden dönmeyin..

Kilis’e yolunuz düşerse meşhur katmeri tatmadan geri dönmeyin

Önce hamur hazırlanıyor. Bir süre dinlenmeye bırakılan hamur saha sonra ince ince açılıyor.

Sonrasında ise sıra yufkalara lezzet katan kaymak, fıstık ve tarçına geliyor…

Tadına doyum olmayan meşhur tatlı, Kilis katmerini, Atilla Bekan’dan dinledik…

Katmerin özelliklerinden biri hamurunun elde ve ince açılması…

Hamur açılırken kalın olan yerler alınıyor, daha sonra üzerine Kilis kaymağı konularak katlanıyor ve tavada, tereyağında pişiriliyor.

Ardından üzerine pudra şekeri, fıstık ve tarçın dökülerek servis ediliyor.

Sıcak yenen Kilis katmeri çıtır çıtır bir tatlı olarak afiyetle yeniyor.

Kilis’e yolunuz düşerse meşhur katmeri tatmadan geri dönmeyin…


HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #Katmer #kilis
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