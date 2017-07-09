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Kirazı “en hızlı“ yemek için yarıştılar

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki festivalde düzenlenen kiraz yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

Kirazı “en hızlı“ yemek için yarıştılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "17. Kiraz Festivali" kapsamında "En Hızlı Kiraz Yeme Yarışması" düzenlendi.
Fethiye Belediyesi tarafından Nif Mahallesi'nde ortaokul bahçesinde düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü.

Festivalde, belediyenin mehter takımının gösterisinin ardından, "En İyi Kiraz Üreticisi" Cengiz Gökmen seçildi.
Daha sonra düzenlenen "En Hızlı Kiraz Yeme Yarışması", renkli görüntülere sahne oldu. Dört katılımcının birer kilogram kirazı bitirmeye çalıştığı yarışmayı, Mehmet Ali Özel kazandı.
Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin amacının toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve ürünleri tanıtmak olduğunu söyledi.
Nif'te üretilen kirazın bir marka olduğunu ifade eden Atay, bu tür etkinliklerin bölgeye ve Türkiye'ye büyük katkısı olduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #kiraz yeme yarışması #kiraz festivali #Fethiye Belediyesi #fethiye
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