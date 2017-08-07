Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kızıldere Çayı, yemyeşil doğası ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde özellikle Alman turistlerin ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kızıldere Çayı, yemyeşil doğası ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde özellikle Alman turistlerin ilgisini çekiyor.



Karacaören Mahallesi'ndeki doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kızıldere Çayı, temiz ve serin suyu ile kartpostalları aratmayan manzarasıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.



Halk arasında "Muğla'nın ikinci Saklıkent'i" olarak nitelendirilen Kızıldere, özellikle yaz aylarını doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin tercih ettiği mekanların başında geliyor. Çınar ve Günlük ağaçların çevrelediği Kızıldere Çayı'na gelenler, serin sularda yetiştirilen alabalıkları tatma imkanı buluyor.



Fethiye Körfezi'ne dökülen ve yüksek hava sıcaklıklarına rağmen suyu soğuk olan çay, yüzmek isteyenlerle dolup taşıyor. Kızıldere Çayı'na en büyük ilgiyi Alman turistler gösteriyor.



Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, AA muhabirine, "Kızıldere Çayı'nın el değmemiş, doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.



"Günlük ağaçlarının gölgesinde, serin suların güneş ışıltısı ile akıp gittiği bu bakir doğada huzurla soluklanabilirsiniz." diyen Okutur, bu cennet köşenin çirkin yapılaşmadan korunmasının bölge turizmi için çok önemli olduğunu vurguladı.



Okutur, "İnsanlığın doğa mirası Kızıldere'yi son dönemde yabancı turistler de keşfetti. Alman turistlerin ilgi göstermesi sevindirici. Ancak koruma kullanma dengesi gözetilerek bu güzelliğin gelecek nesillere aktarılması önemli." dedi.



"Muhteşem bir yer"



Almanya'dan tatile gelen Maike Wagenhuber de Kızıldere'nin doğa harikası bir yer olduğunu belirtti. Suyun soğuk ve çok güzel olduğunu aktaran Wagenhuber, "Gerçekten müthiş, herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Özelikle serinlemek isteyenlerin mutlaka gelmesi lazım." dedi.

6 yıldır Berlin'de yaşayan Murat Emre Kayacık ise yılda 2 kez Türkiye'ye geldiğini ifade etti. Türkiye'de deniz ve güneşin çok güzel olduğuna anlatan Kayacık, şöyle konuştu:



"Özellikle Fethiye, Göcek ve Antalya'nın doğasına söylenecek bir şey yok. Kelimelerle ifade edilebilenden çok çok daha güzel. Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Göcek Koyları ve Dalyan'ı gördük. Son olarak da doğa harikası Kızıldere'ye geldik. Burası muhteşem bir yer."



Kızıldere Çayı'nın ününü bölgede yaşayan arkadaşlarından duyduğunu anlatan Kayacık, şunları kaydetti:



"Arkadaşlar çok tavsiye etti. Harika bir yer. İnanılmaz bir doğa harikası. Suyu muhteşem. Yüzmek ve piknik yapmak çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Tabii ki çöplerinizi de yanınıza almanızı istiyoruz. Biz bugün elimizden geldiğince toplamaya çalıştık. Bu doğa harikası yeri temiz bir şekilde kullanalım."

