Beylikdüzü sakinleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Klasik Günleri’nde bir araya geldi.

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Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde düzenlenen ve bir gündüz etkinliği olan “Klasik Beş Çayı” müzikli gösterisinde müzikseverler Mozart, Bethoven, Puccini, Rossini gibi bestecilerin aşina olunan sanat eserlerini usta isimlerden dinledi.



Piyanist Duygu İnandık’ın piyano tuşlarıyla buluşturduğu besteleri, Genel Sanat Yönetmeni Figen Ayhan Karakelle keyifli mizansenlerle renklendirdi. Etkinlikte soprano Aslı Kıyıcı ve Bariton Çağdaş Koçak da çeşitli aryalar seslendirdi. Sadece müzikle değil, oyunculuklarıyla da büyük ilgi gören sanatçılar, keyifli bir temsil sergiledi.

Gösterinin sonunda Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Gülüzar Bektaş, sanatçılara performansları için teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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