Komedinin efsane ismi, film yapımcısı, yazar, yönetmen, şarkıcı Jerry Lewis, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Amerikalı aktör, komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni ve senarist Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.



JERRY LEWIS KİMDİR?

Komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olan Amerikalı aktör Jerry Lewis 16 Mart 1926'da doğdu. Lewis, film, televizyon, sahne ve radyoda yaptığı espirilerle tanınıyordu.



OYNADIĞI FİLMLERDEN BAZILARI

1963 - Aşk Hocası

1961 - Kızların Sevgilisi

1960 - Garsonun Marifetleri

1958 - Dört Bebekli Gelin

1950 - İki Kafadar Orduda