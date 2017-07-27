Isparta'da, 3. Klasik Müzik Festivali kapsamında 5 konservatuvar öğrencisi, semt pazarında pazarcılara ve vatandaşlara konser verdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Klasik Müzik Festivali devam ediyor.



Bugüne kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festival kapsamında, 5 konservatuvar öğrencisi, keman eşliğinde Eğirdir Belediyesi önünde kurulansemt pazarında konser verdi.







Öğrenciler, pazarcılara ve pazara gelenlere Isparta'ya özgü türküler seslendirdi. Konser, büyük beğeni topladı.



Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin küçük bir bütçeyle gönüllülüğe dayalı gerçekleştirildiğini söyledi.



Klasik müziği ve festivali tanıtmak istediklerini aktaran Şengöl, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.





"Domateslerin, karpuzların yanında değişik oldu"



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Nevzat Kalender de "Beğendiğim Yerde Çalarım" projesi kapsamında ücretsiz konserler verdiğini ifade etti.



Daha önce hi̇ç pazarda çalmadığını anlatan Kalender, "Domatesleri̇n, karpuzların yanında deği̇şi̇k bi̇r düet oldu. Burayı çok beğendi̇m ve burada çaldım." dedi̇.



Pazarcı esnafından Osman Yakut ise gerçekleştirilen konserden mutluluk duyduğunu söyledi.



Etkinliğin ardından konser verenlere karpuz ikram edildi.