- Burdur Valisi Yılmaz: - "Biz biriz, beraberiz, kardeşiz"

BURDUR (AA) - Burdur'da 19. Kozağaç Yayla Şenlikleri ve Domates Festivali yapıldı.

Çavdır ilçesi Kozağaç Köyü Yaylası Çukuryurt mevkisinde düzenlenen şenliğe, sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan vatandaşlar şenlik alanında kurulan stantları gezdi.

Şenlikte, yöreye özgü türküler çalınıp oyunlar oynandı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu şenliği birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi açısından değerli bulduğunu söyledi.

Etkinlikte sadece Kozağaçlıların olmadığını anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu devlet hepimizin devleti, başka gidecek bir devlet, başka gidecek bir vatanımız, başka bir bayrağımız yok, başka bir milletimiz de yok. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. İşte biz bugün bu çukurda 15 bin insanımızla bir aradayız. Bunun için bir araya geldik. Ben buraya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar gönlünüzce eğlenmenizi diliyorum."

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de şenliğin birlik ve beraberliği kuvvetlendirerek saygı ve sevgiyi artıran ortak bir değer olduğunu kaydetti.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, etkinliğe Kozağaç'ın güzelliğini görmek isteyenlerin akın akın geldiğini belirterek, milli ve manevi değerlerden alınan güçle birlik ve beraberliği muhafaza ederek daha ileriye gideceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından şenliğe katılanlar, Burdur ve çevre illerden gelen yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle eğlendi.







