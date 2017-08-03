Muğla'nın Yatağan ilçesinde Pagan inanışının merkezi kabul edilen Lagina Kutsal Alanı'nda arkeolojik kazılar, 6 yılın ardından yeniden başlayacak.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut beldesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'nda arkeolojik kazılara 6 yılın ardından yeniden başlanacak.



Kazı çalışmaları, Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün başkanlığında yürütülecek. Son olarak Prof. Dr. Ahmet Tırpan başkanlığında 2011 yılında yapılan kazının ardından çalışmalar durmuştu. Ancak ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen kutsal alanın yeniden gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için bu ay içinde ilk kazmanın vurulması planlanıyor.







Ay ve gece tanrıçası Hekate adına yapılan en büyük tapınağın yer aldığı 3 bin yıllık kutsal alan, Osmanlı döneminde başkanı bir Türk olan ilk kazı yeri olarak dikkati çekiyor. İlk Türk müzecilerden Osman Hamdi Bey tarafından başlatılan kazılar, 2011 yılına kadar çeşitli aralıklarla devam ederken, bölgeden çıkan çok sayıda eser, temellerini yine Osman Hamdi Bey'in attığı İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.



Siyasi merkezle, dini merkezin kazısı birlikte yapılacak



Ağustos ayı içerisinde başlayacak kazı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bilal Söğüt, Lagina'nın yaklaşık 11 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin dini merkezi olduğunu söyledi. Söğüt, Lagina'daki kazıların Stratonikeia'daki kazılarla birlikte yürütüleceğini dile getirdi.



Antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını kaydeden Söğüt, "Tanrıça Hekate, Anadolulu bir tanrıçadır ve kültü de farklıdır. Lagina'nın esas önemi de tanrıça Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alan yok. Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınak da burada." dedi.



İlk önce çizimlerle ayağa kalkacak



Söğüt, 6 yıl aradan sonra başlayacak olan kazıların yanı sıra Lagina'da konservasyon ve restorasyon çalışmalarının altyapısını oluşturacak olan çizimlerin yapılacağını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Lagina'da farklı alanlarda çalışmalar yürüteceğiz. Mesela bir ekibimiz sadece Hekate Tapınağı'nda çizim ve tapınağın ayağa kaldırılması için çalışma yürütecek. Onların haricinde de başka alanlarda kazı yapacağız. Tapınağın giriş kapısında çizimler olacak, blokların gruplandırılması çalışması olacak. Oradaki mimari elemanlara göre mimariyi önce çizimde ayağa kaldıracağız. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Bunun yanında kazılar da devam edecek."



Lagina'daki ilk kazının 1891-1892 yıllarında Osman Hamdi Bey başkanlığında yapıldığını anımsatan Söğüt, Osman Hamdi Bey'in ardından kardeşi Halil Ethem Bey, Prof. Dr. Yusuf Boysal ve Prof. Dr. Ahmet Tırpan'ın Lagina'daki kazıları yürüttüğünü kaydetti.