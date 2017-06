"Turizm kentiyiz. 250 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz, 25 bin esnaftan bahsediyoruz. Yaptığımız etkinliklerin onların hayatına da ekonomik bazda katkı yapmasını istiyoruz. Turizme katkı yapmasını istiyoruz. Bütün olanaklarımızı bu doğrultuda kullanmaya çalışıyoruz"

Manavgat Belediyesi, 29 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde 3 ayrı festivale ev sahipliği yapacak.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali ile 7'nci Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali ve 16'ncı Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, haziran ayı sonunda başlayarak temmuz ayı boyunca birbirini izleyen tarihlerde gerçekleşecek.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali 29 Haziran-2 Temmuz, 21'inci Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali 7-9 Temmuz ve 16'ncı Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali de 12-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin tek görevinin kenti fiziksel olarak güzelleştirmek, binalar, spor kompleksleri ve kültür merkezleri yapmak olmadığını, bunun da belediyecilik olmadığını söyledi.

Kentteki kültürel, sosyal ve sportif hayatı canlı tutmak, insanları her zaman enerjik kılmanın da belediyelerin mecburiyetleri olduğunu vurgulayan Sözen, "Manavgat 'marka kent' olma yolunda çok ciddi mesafe kaydeden bir kent. Çok büyük mesafeler kat etmemize rağmen eksiklerimiz var. Bunları tamamlamak için arkadaşlarım ve ekibimle ciddi anlamda canhıraş çalışıyoruz. Manavgat, 12 ay enerjik bir kent. Festivallerimizin bunda katkısı çok fazla, o yüzden çok önemsiyoruz. Bakınız, yaptığınız işi klasik çizgilerin dışında heyecan, sevgi, inanç katarak yaptığınız zaman gerçek anlamda hedefinize ulaşabiliyorsunuz. Festivalleri unutulmaması, insanların hayatına bir renk katmaya yönelik olarak kurgulamaya çalışıyoruz. İnsanların kültürel hayatına artı değer katması yönünde kurgulamaya çalışıyoruz. Turizm kentiyiz. 250 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz, 25 bin esnaftan bahsediyoruz. Yaptığımız etkinliklerin onların hayatına da ekonomik bazda katkı yapmasını istiyoruz. Turizme katkı yapmasını istiyoruz. Bütün olanaklarımızı bu doğrultuda kullanmaya çalışıyoruz." dedi.



"Festivaller barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştirecek"

Şükrü Sözen, Ramazan Bayramı'nın ardından 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak 7'nci Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali ile motorseverleri ağırlayacaklarını belirtti.

Titreyengöl deniz kenarında yapılacak olan festivalde, Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından Koray Avcı, Sibel Tüzün ve Kolpa Grubu'nun Manavgat halkıyla buluşacağını söyleyen Sözen, festivale 8 kez dünya şampiyonu olan motosiklet göstericisi Güney Afrikalı Brian Capper'ın da katılacağını ifade etti.

Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali'nin 21'incisinin 7-9 Temmuz tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'nda yapılacağını açıklayan Şükrü Sözen, her yıl 100 bine yakın kişiyi ağırlayan festivalde bu yıl Funda Arar, Kıraç, Demet Akalın, Zakkum, Pamela ve Yüksek Sadakat grubu gibi ünlü sanatçıların konserler vereceğini söyledi.

Sözen, bütün dünya insanlarının gelip de görmek istediği önemli bir destinasyon olan ve birçok medeniyetleri bünyesinde barındıran Side Antik Kenti'nde düzenlenen 16'ncı Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde de kentin müzik ve sanatla buluşacağını belirtti.

Festivalde, Anadolu Ateşi grubunun gösteri yapacağını, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın da konser vereceğini dile getiren Şükrü Sözen, "Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan Türkiye'de, Manavgat'ta düzenlenecek olan festivaller barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştirecek." diye konuştu.