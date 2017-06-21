Genç besteciler için yaz döneminde düzenlenen uluslararası bir eğitim ve atölye çalışması olan "Bilkent Kompozisyon Akademisi"nin açılış konserinde, Hezarfen Topluluğu, besteci Mark Andre'nin eserlerini seslendirdi.

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Bilkent Üniversitesince yaz döneminde genç besteciler için düzenlenen "Bilkent Kompozisyon Akademisi"nin açılış konserinde, Hezarfen Topluluğu, modern müziğin önde gelen isimlerinden besteci Mark Andre'nin eserlerini seslendirdi.

Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü Ahmed Adnan Saygun Merkezi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Portre-Mark Andre" isimli konser, öğrenci ve müzikseverlerle buluştu.

Modern müziğin önemli isimlerinden besteci Mark Andre, konser öncesinde müzikseverle sohbet etti.

Hezarfen Topluluğu'nun sahne aldığı konserin şefliğini Ivan Arion Karst üstlenirken, fagotta Berke Hitay, trompette Volkan Coşar, vurmalı çalgılarda Amy Salsgiver, piyanoda Müge Hendekli, kemanda Özcan Ulucan, viyolada Ulrich Mertin, çelloda Ozan Tunca ve kontrbasta Bade Bayazıtoğlu sahne aldı.



"Kalbim, Türkiye'ye ait"

Almanya doğumlu, viyola sanatçısı ve Hezarfen Topluluğu Müdürü olan Ulrich Mertin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da Hezarfen Topluluğu'nu kurduklarını, uluslararası pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mertin, müziğin duygusal bir dile sahip olduğunu aktararak, "Müziğin dili, dini, ırkı yok çünkü müzik, evrensel bir yapıya sahip. Bizler de Bilkent'te müzik öğrencileri ve bestecilerle aynı dili konuşuyoruz. Notalar, birikim ve herkesin sahip olduğu notları birleştirip, hep birlikte özel bir lezzet yakalıyoruz." dedi.

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