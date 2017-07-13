'Maymunlar Cehennemi: Savaş' hayranlarını çok bekletmedi

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.



Gerilim türündeki "Durak", filminde Emre Altuğ, Görkem Yeltan, Deniz Hamzaoğlu gibi isimler yer alıyor. Film, gazeteci Tahir, öğretmen Feride ve Nizam'ın birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen gizli bir tarikattan aldıkları bir davetiyeyle bir araya gelmelerini ve kendileriyle yüzleşmelerini konu ediniyor.



"Geçmiş", bu hafta vizyona girecek bir diğer yerli yapım. Film, dünyaca tanınmış fotoğraf sanatçısı Yusuf'un, yıllar önce çektiği bir fotoğraftaki kadını bulmak için Mardin'e tekrar gidişini beyaz perdeye yansıtıyor.



Bilim kurgu türündeki serinin son halkası "Maymunlar Cehennemi: Savaş", izleyici ile buluşacak. Film "Caesar" önderliğindeki maymunlarla acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusu arasındaki büyük savaşı konu ediniyor.



Haftanın tek korku filmi "Korku Tüneli", 4 kadın yönetmeni bir araya getiriyor. Film, 4 farklı korku hikayesiyle izleyicinin farklı bir deneyim edinmesini amaçlıyor.



"İstisna", Hollanda'da sürgünde bulunan son Alman İmparatoru II. Wilhelm'in çevresinde şekillenen hikaye, savaş, istihbarat ve aşk temalarına odaklanıyor.



"Planetarium", İkinci Dünya Savaşı öncesinde, hayaletlerle konuşabilme yeteneğine sahip kardeşleri konu ediniyor.



"Çırak", seyirciyi bir hapishane dramının içine almayı hedefliyor. Film, Singapur-Almanya-Fransa ortak yapımı.



Haftanın animasyon filmi "Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna".



Komedi türündeki "Fırıldak Kedi Findus", gerçek karakterlerle animasyon karakterleri bir araya getiriyor.



ulusal.com.tr

