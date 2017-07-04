- Beynindeki tümör nedeniyle hayırseverlerin desteğiyle 7 yıl önce ameliyat olan 20 yaşındaki genç kızın hastalığı tekrarlayınca, yeniden başlatılan yardım kampanyası olumlu sonuç verdi - Tarsus Kaymakamı Ünal: "Ameliyat için gerekli meblağ toplandı. Tarsus halkı bu konuda çok duyarlı davrandı. Genç kızımız bugün ameliyatının gerçekleştirileceği İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gidiyor"

MERSİN (AA) - Mersin'de, 7 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle hayırseverlerin desteğiyle ameliyat olan Bahar Özkur'un hastalığının tekrarlaması üzerine başlatılan yardım kampanyasında, tedavi için gereken para toplandı.

Tarsus ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Özkur, 7 yıl önce gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendi.

Genç kız, vatandaşlar ve hayırsever iş adamlarının destek verdiği yardım kampanyası sayesinde ameliyat olarak sağlığına kavuşsa da hastalığı 7 yıl sonra tekrarladı.

Tedavisi için 80 bin lira gereken Bahar Özkur için Tarsus Kaymakamlığı öncülüğünde ikinci kez başlatılan yardım kampanyası da olumlu sonuç verdi.

- İstanbul'da tedavi görecek

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Özkur'un beraberindeki annesi Asiye Elpezoğlu ile birlikte yaptığı ziyaretteki konuşmasında, genç kız için 84 bin lira toplandığını belirtti.

Ünal, şöyle devam etti:

"Bahar kızımızın kurtulması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirdi. Hayırseverler ile yardımsever vatandaşlarımız açılan hesaba para yatırarak, destek oldular. Ameliyat için gerekli meblağ toplandı. Tarsus halkı bu konuda çok duyarlı davrandı. Genç kızımız bugün ameliyatının gerçekleştirileceği İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gidiyor. Bahar, İstanbul'da ameliyat olacak ve Tarsus'a sağlıklı bir şekilde dönecek. Onu güzel bir şekilde, mutlulukla karşılayacağız."

Ziyarette hazır bulunan Tarsus Sağlık Müdürü Füsun Kaleli de genç kıza uğur getirmesi için bileklik armağan etti.