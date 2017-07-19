Mevlana, Sadreddin Konevi ile Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin de bir dönem eğitim gördüğü ve ders verdiği harabe durumdaki Şahabiyye-i Kübra Medresesi, turizme kazandırılacak.

Mevlana, Sadreddin Konevi ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin bir dönem eğitim gördüğü ve ders verdiği belirtilen Mevlana, Sadreddin Konevi ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin bir dönem eğitim gördüğü ve ders verdiği belirtilen Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Şahabiyye-i Kübra Medresesi, Battalgazi Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce turizme kazandırılacak.Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Şahabiyye-i Kübra Medresesi, Battalgazi Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce turizme kazandırılacak.



Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen medrese, 1363-1376 yılları arasında Memlüklülerin Malatya emiri Şahabettin Hızır tarafından mimar Muhammed bin Osman ve Takvur oğlu Stefan isimli Ermeni ustaya tamir ettirildi.



Haraba durumdaki medreseden günümüze ana eyvanın küçük bir bölümü ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan sondaj çalışmalarında ise kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapı olduğu tespit edilen medresenin, kuzey cephesinin ortasındaki taç kapısının temeli belirlendi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sondaj çalışmaları sırasında medrese temelinin doğudaki Battalgazi Anadolu Lisesine yönelmesi dolayısıyla kazı çalışmalarının durdurulduğunu anımsattı.



Temelin üzerindeki okul yıkılıyor



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle okulun bulunduğu alanın da bu yıl kazı çalışmalarına dahil edildiğini belirten Gürkan, lisenin yıkım çalışmalarına da başladıklarını söyledi.



Medresede, Mevlana, Sadreddin Konevi, Muhyiddin İbnü'l Arabi gibi mutasavvıfların yetiştiğini ve ders verdiğini aktaran Gürkan, Selçuklu sultanları Alaaddin Keykubat ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in de Malatya'daki medresede eğitim gördüğünün bilindiğini ifade etti.



Gürkan, medreseyi aslına uygun olarak tekrar ayağa kaldırmak için çalışma başlattıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Medresenin kazı çalışmaları için daha önce kısmi kamulaştırma yapıldı. Çevresindeki bahçelerle ilgili kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Okulun yıkımının tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılacak. Medresenin temeli belirlendikten sonra buranın rölöve ve restorasyon projeleri çıkarılacak ve Vakıflar tarafından ayağa kaldırılacak."



"Anadolu'yu bilim ışığıyla besleyen temel eğitim kurumu"



Battalgazi'nin "Anadolu'yu anayurt yapan yer" olduğunu vurgulayan Gürkan, ilçede birçok tarihi eserin bulunduğunu kaydetti.



Gürkan, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasından sonra da ilimle taçlandığına dikkati çekerek, "Belh'ten gelen Mevlana Hazretleri burada 8 yıla yakın süre kalmış. Alaaddin Keykubat öğrencilik ve şehzadelik hayatını burada geçirmiş. Sadreddin Konevi, İbnü'l Arabi gibi daha niceleri burada müderrislik görevini ifa etmiş. Şahabiyye- i Kübra Medresesi, Anadolu'yu bilim ışığıyla besleyen temel eğitim kurumudur. Bu anlamda medresenin ihya edilmesi için vakıflarla ortak çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.