"Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alan grup, ağırlıklı olarak "Kendi Kendine" isimli son albümlerinden şarkılar seslendirdi

Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop-rock grubu MFÖ, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.



"Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne alan grup, ağırlıklı olarak "Kendi Kendine" isimli son albümlerinden şarkılar seslendirdi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, yeni albümde yer alan "Aşkın Kenarından", "Emin misin", "Güzel Şeyler de Oluyor", "Beyaz Sayfa" ve "Senin Hatırına" gibi şarkılarını söyledi.

Grup, son albümlerinde olduğu gibi akustik olarak gerçekleştirdikleri konserde, "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da" ve "Hep Aynı" gibi klasikleşmiş eserlerini de yorumladı.

Alanson, sahnede yaptığı konuşmada, yağmurlu bir günde sevenlerinin bütün koltukları doldurmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra yeni bir albüm yaptıkları için çok heyecanlı olduklarını belirten Alanson, "Biz konsere başladığımızda ben, 'Haydi hep beraber MFÖ şarkıları söylüyoruz' diye beylik bir laf ederim. Bu konserin büyük kısmında ise yeni albümden şarkılar sunuyoruz. Hareketli olmayan, soft şarkılar. Siz bakmayın şimdi eşlik etmediğinize, bu şarkılar 20 yıl sonra 'Güllerin İçinden' gibi olacak. O yüzden biz katılımsız konserlere alışık değiliz." ifadelerini kullandı.

Kayıtları grup üyelerinden Fuat Güner'in evinde gerçekleştirilen ve DMC etiketiyle piyasaya çıkan yeni albümde, 12 eser yer alıyor.