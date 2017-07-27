Soul müziğin vurucu ismi Michael Kiwanuka Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 27 Eylül’de Zorlu PSM’de! Blues-funk melodilerini, etkileyici sözler ve zarif bir yorumla buluşturan Michael Kiwanuka, “Garanti Caz Yeşili” konserleri kapsamında, 27 Eylül’de Zorlu PSM’ye konuk oluyor. Kısa sürede müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İngiliz müzisyen, “Sahne Üstü Ayakta” konser deneyimiyle müzikseverlere retro pop ve soul müzik ekseninde bir gece yaşatacak.

Müzikle ilişkisi çocukluk döneminde dinlediği Radiohead ve Nirvana albümleriyle filizlenen Michael Kiwanuka, 2011 yılında yayınladığı Tell Me A Tale EP’si ile solo kariyerini başlattı.



İkinci EP’si I’m Getting Ready ile birlikte BBC anketi Sound Of 2012’de birinci seçildi. Bu ankette daha önce Jessie J, Florence + the Machine ve Ellie Goulding de liste başında yer alan isimlerdi.



2011 yılında efsanevi İngiliz plak şirketi Polydor ile anlaşarak, 2012’de ilk albümü Home Again’i çıkaran sanatçı, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Love & Hate albümü ile dinleyici kitlesini katladı.



Daha önce Jay-Z, Gorillaz ve Beck gibi isimler ile çalışan Grammy ödüllü yapımcı Danger Mouse ile bir araya gelen Kiwanuka, “Love&Hate”, “Cold Little Heart” ve “Black Man In A White World” şarkıları ile yaşından beklenmeyen bir vokal ve şarkı yazarlığı yeteneği olduğunu kanıtladı.

