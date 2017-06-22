Şanlıurfa'da ilerlemiş yaşına rağmen mikrokredi desteğiyle tespih atölyesi kuran Hatice Gelmiş, 4 ailenin geçimini sağlıyor

Şanlıurfa'da 60 yaşındaki ev kadını Hatice Gelmiş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden aldığı mikro krediyle açtığı tespih atölyesinde damadına ve 3 çocuğuna iş olanağı sağladı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Yakubiye Mahallesi'nde 7 çocuğuyla birlikte yaşayan Gelmiş, yaklaşık 2 yıl önce aldığı mikrokrediyle oğluyla birlikte evin bir odasını tespih atölyesine çevirdi.

Zamanla oğlu Abdurrahman'ın yanında tespih yapmayı öğrenen Hatice Gelmiş, işlerini genişleterek damadını ve evli 2 çocuğunu yanında çalıştırmaya başladı. Günde yaklaşık 30 tespih yapan Gelmiş ailesi, sipariş üzeri hazırladıkları tespihleri kent içi ve yurt içine satıyor.

Girişimci Hatice Gelmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçim sıkıntısı nedeniyle daha önce tuhafiye dükkanı açtığını, işlerinin kötü gitmesi üzerine belediyeden kredi alarak tespih atölyesi kurduğunu söyledi.

Evde torunlarına baktığını ve boş zamanlarında da atölyede çocuklarıyla tespih yaptığını anlatan Gelmiş, "Eşim eskiden fotoğrafçıydı, fakat işlerimiz kötüye gidince ben de çeşitli işler yapmaya başladım. Komşularımdan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin işlerini kurmak isteyen kadınlara mikrokredi desteği sağladığını duydum. Başvuruda bulundum, önceleri domates salçası yapıp satmaya başladım. Ardından bir ara tuhafiye dükkanı açtım. İşlerim iyi gitmedi dükkanı kapattım. 2 yıl önce krediye tekrar başvurarak oğlumla evin bir odasını atölyeye çevirdim. Burada tespih yapıyoruz. İki oğlum, damadım ve kızım yanımda çalışarak para kazanıyoruz. Buradan 4 aile geçiniyor. İnsanın kendi alın teri ve namusuyla ekmeğini kazanmasından daha güzel bir şey yok."



Kadınlarımız korkmamalı kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeli



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Şube Müdürü Asiye Camcı, 2008 yılından bu yana dezavantajlı kadınlara yönelik mikrokredi desteği sağladıklarını kaydetti.

Kentte yaklaşık 2 bin kadına kredi desteği sağlandığını aktaran Camcı, mikrokrediyle çalışabilecek kadınları ekonomiye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Hatice Gelmiş'in örnek teşkil ettiğini ifade eden Camcı, şöyle devam etti:

"Hatice abla bizden 7 yıl önce 700 lira kredi aldı. Bu parayla salça yapıp satmaya başladı. Sonra küçük bir tuhafiye dükkanı açtı. Kredilerini ödedikten sonra bize 2 yıl önce tekrar kredi başvurusunda bulundu. Şu anda evinin bir köşesini atölyeye çevirmiş. Biz de gereken desteği sağladık şimdi burada çocuklarıyla tespih yapıyor. Hem kendisine hem de çocuklarına iş olanağı sağladı. Hatice Gelmiş küçük bir örnek, onun gibi kendi işini kuran binlerce üyemiz var. Kadınlarımız korkmamalı kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeli. Onları bunu öneriyoruz."

Annesiyle atölyede çalışan 33 yaşındaki Abdurrahman Gelmiş ise daha önce başka bir yerde çalıştığını belirterek, annesinin kurduğu atölyede geçimini sağladığını söyledi.

Ayşe Gelmiş de kendilerine böyle bir imkan sağlayan annesine teşekkür etti.