Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesindeki "Kalemkaş Mozaikli Alanı", Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce sit alanı ilan edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde bulunan "Kalemkaş Mozaikli Alanı" sit alanı ilan edildi.



Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesi sınırları dahilinde bulunan mozaikli alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün raporları sonucunda, söz konusu alanın korunması için gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada bu nedenle bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildiği belirtildi.







Buna göre, "Kalemkaş Mozaikli Alanı"nın bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanı olduğu aktarıldı.



Öte yandan, buradaki mozaik yerinde korunamayacağı, eserin Adıyaman Müze Müdürlüğü denetiminde, konunun uzmanlarınca kaldırılarak taşınmasında sakınca olmadığına karar verildiği de kaydedildi.