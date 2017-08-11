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Mozaik sanatında Türkiye rekorunu kırdı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mervan Altınorak, mozaik sanatında önemli çalışmalara imza attı. Kendi imkanlarıyla 10 yıl önce başladığı mozaik sanatında, Türkiye rekoruna sahip. Altınorak'ın şimdi ki hedefi dünya rekorunu kırmak.

Mozaik sanatında Türkiye rekorunu kırdı

Bir yüzey üzerine, küçük ve birbirinden farklı taşlar yan yana getiriliyor. Bu yolla oluşturulan resim tekniğine ve ortaya çıkan esere de mozaik deniliyor.  

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mervan Altınorak işte bu teknikle çok önemli işlere imza atıyor. Öyle ki, mozaikte Türkiye rekorunu onun elinde.

Altınorak'ın hem çağdaş, hem de klasik mozaik çalışmaları var. Mozaik tablolarının yanı sıra binaların içi ve dış cephelerine de çalışmalar yapıyor.  

10 yıl önce başladığı yolda çok mesafe kat etmiş, Altınorak. Komşu illerin tanıtım projelerinde sanatıyla yer alıyor.

Eserlerinde doğal mermer ve doğal taşlar kullanıyor. Ayrıca yapay mermerden 180 renkte taşlarını da kendisi üretiyor.

Sanatçı, mozaikle ilgili yani adımlar atılması gerektiğni söylüyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #reyhanlı
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