Mucize 2 Aşk'ı kaç kişi izledi? Gişede istenen başarıya ulaştı mı?

Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Mucize 2 Aşk filmi 6 Aralık'ta vizyona girdi. Film, açılış hafta sonunu, Box Office'in verilerine göre, toplam 431 bin 28 seyirciyle başarılı bir şekilde geçirdi. 1 haftada ise toplam 716 bin 752 seyirciye ulaştı.

Filmde engelli bir birey olan Aziz ile görücü usulü evlendiği Mizgin'in hikayesi anlatılıyor. Mizgin'e aşık olan Aziz'in karısı için tüm gücüyle engellerinden kurtulmaya çabalaması karşımıza güçlü bir dram filmi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin galasına, gerçek kahramanlar da katılmıştı. Kırmızıgül ise filmi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü dile getirmiş ve "Engelliler bizim için özel insanlar" açıklaması yapmıştı.

2018 yılında vizyon tarihi 1 Mart 2019 olarak açıklanan film gecikmeli olarak vizyona girdi, bu süreçte isim değişikliğine de uğradı. Mucize Aşk olarak belirlenen isim Mucize 2 Aşk olarak vizyona girdi.

Serinin ilk filmi 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona girmiş ve 3 milyon 737 bin 605 kişiyle çektiği tüm filmler arasında en çok seyirciye ulaşan filmi olmuştu.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmde, Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Şenay Gürler, Erdal Özyağcılar, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen ve Mahsun Kırmızıgül rol alıyor.