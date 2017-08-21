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Muzaffer İzgü'den kritik karar

İzmir’de bir süredir hastanede yatan yazar Muzaffer İzgü’nün karaciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. İzgü, doktorların önerdiği kemoterapi tedavisini kabul etmedi ve son günlerini evinde geçirmek istediğini söyledi.

Muzaffer İzgü'den kritik karar

Muzaffer İzgü, kemoterapi tedavisini kabul etmedi. Yeni Asır’dan Tansu Edip Gökbudak’ın haberine göre, İzgü’nün karaciğer kanseri olduğu ve kanserin vücudunun diğer organlarına da sıçradığı öğrenildi.

"ARTIK ÇOK YORULDUM"

Doktorların “Kemoterapi tedavisine hemen başlayalım” dediği İzgü’nün tedaviyi kabul etmediği ve “Son zamanlarımı evimde geçirmek istiyorum. Artık çok yoruldum” dediği öğrenildi.

İzgü’nün 15 yıldır yanında yaşayan bakıcısı, “Durumu iyi değil. Muzaffer amca çok yorgun, halsiz. Onun iyi olmasını biz de istiyoruz. Ama geçtiğimiz yıl çok sevdiği eşini kaybetmesi onu derinden etkiledi. Onun böyle olması bizleri de çok üzüyor. O bizi kendi evladı gibi sevdi, yanından ayırmadı. Kemoterapiyi de bekliyoruz ama her geçen gün daha da bitkinleşiyor. Çok az yemek yiyor” diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muzaffer izgü #kanser #kemoterapi
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