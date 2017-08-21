Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden 84 yaşındaki Muzaffer İzgü’nün hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi.

Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden 84 yaşındaki Muzaffer İzgü’nün hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi.



Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan İzgü, yaptığı açıklamada, "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" demişti.



Yeğeni tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada Muzaffer İzgü’nün yaşadığı ve kendi evinde olduğu söylendi.



Çok sayıda Twitter kullanıcısı Muzaffer İzgü'nün hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar yapmıştı.



Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından.



107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazdı.





ulusal.com.tr