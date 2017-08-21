İstanbul'da sağanak bekleniyor
İstanbul'da sağanak bekleniyor
Paris'te cephanelik bulundu
Paris'te cephanelik bulundu
Ünlü komedyen hayatını kaybetti
Ünlü komedyen hayatını kaybetti
Bölge halkını uyardı! Deprem uzmanı tarih verdi
Bölge halkını uyardı! Deprem uzmanı tarih verdi

"Muzaffer İzgü hayatını kaybetti" haberlerine yalanlama

Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden 84 yaşındaki Muzaffer İzgü’nün hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi.

"Muzaffer İzgü hayatını kaybetti" haberlerine yalanlama

Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden 84 yaşındaki Muzaffer İzgü’nün hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılan İzgü, yaptığı açıklamada, "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" demişti.

Yeğeni tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada Muzaffer İzgü’nün yaşadığı ve kendi evinde olduğu söylendi.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Muzaffer İzgü'nün hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar yapmıştı.

Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından.

107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazdı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muzaffer izgü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Öğretmen, 6'ncı kattan atlayıp intihar etti
Sonraki Haber
"Muzaffer İzgü hayatını kaybetti" haberlerine yalanlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.