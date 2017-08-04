ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki Noel Baba Müzesi'ni gezenlerin sayısı geçen yıla göre ikiye katlandı. Müzeyi 7 ayda 141 bin kişi gezdi, 1 milyon 819 bin lira gelir sağlandı.

Deniz, kum ve güneş üçlemesiyle turizm kenti Antalya antik kentleri, amfi tiyatroları ve tarihi eserleriyle de açık hava müzesini andırıyor. Kent, bu yönüyle kültürel turlar yapan yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor. Demre İlçesi'ndeki Aziz Nicholaos Anıt Müzesi (Noel Baba Müzesi) tatilcilerin en çok ziyaret ettiği ören yerlerinin başında geliyor Noel Baba Müzesi'ni 1 Ocak- 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 141 bin 293 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretler karşılığında 1 milyon 819 bin 464 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 74 bin 190 kişinin ziyaret ettiği müze, 865 bin 753 lira gelir sağlamıştı. Geçen yılın tamamında ise 153 bin 409 kişi müzeyi gezdi. Noel Baba Müzesi bu yıl temmuz ayında 45 bin 942 ziyaretçiyle rekor kırdı. Bu ziyaretler karşılığında 642 bin 92 lira gelir elde edildi.



MYRA'YA YOĞUN İLGİ



Demre'deki diğer önemli bir ören yeri Myra Antik Kenti'ni ise yılın 7 aylık bölümünde 96 bin 856 kişi ziyaret etti. 1 milyon 420 bin 665 lira gelir elde edilen antik kent, geçen yılın aynı döneminde 51 bin 521 kişi tarafından ziyaret edildi, karşılığında 644 bin 989 lira gelir sağlandı. 2016 yılının tamamında 108 bin 911 bin ziyaretçi ağırlayan Myra, bu yılın sadece temmuz ayında 32 bin 553 kişi tarafından gezildi.



Noel Baba Müzesi ve Myra Antik Kenti'ndeki ziyaretçi artışı, geçen yıl turizmde umduğunu bulamayan bölgedeki işletmecileri de sevindirdi.



RUSLAR İÇİN KUTSAL



Noel Baba Müzesi'ni gezen Rus Elvira Khaliullina, "Burayı yüreğinde insan sevgisi olan herkesin görmesi gerekir. İnsan farklı duygulara kapılıyor ve rahatlıyor burada. Ayrıca çok güzel korunmuş. Türkiye'ye bu koruma için teşekkür ediyorum" dedi.



Ukraynalı Makaraova Natalia da müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Etkileyici bir ortamı var. Çok iyi korunmuş. Dünyanın birçok yerinden gelen farklı uluslardan ziyaretçiler, bu güzel etkileyici ortamda buluşuyor" diye konuştu.



Rus Alexsandr Goreiev ise Noel Baba Müzesi'nin Ruslar için özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Turist rehberi Adil Şevket ise şunları kaydetti:



"Noel Baba ve Myra, Türk turizmi için en önemli yerlerden. Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenir ve daha kapsamlı bir restorasyondan geçerse çok daha önemli hale gelecektir. Antalya'ya gelen Ortodoks turist sayısında inanılmaz bir artış sağlayacaktır. Çünkü Aziz Nicholaos, Ortodokslar için en büyük azizlerden birisi."