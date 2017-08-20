Rize'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylasındaki şenliklerinde bir rekor kırıldı. Yaklaşık 4 bin kişi, tam 1 saat 15 dakika boyunca kesintisiz horon tepti.

El ele tutuşuldu, geniş çember kururuldu.



Karadenizliler 1 saat 15 dakika boyunca horon tepti.



Rize'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda 19'ncu Yayla Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı.



Şenlik sırasında ilginç bir rekor denemesi gerçekleştirildi.



Sunucu Necati Selvitop "En uzun süreli horon oynamaya var mısınız" dedi.



Kalabalık el ele tutuştu, geniş halka oluşturdu. Yaklaşık 4 bin kişi 1 saat 15 dakika aralıksız horon oynadı.



Şenliklere katılanlara 15 bin Türk bayrağı dağıtıldı.





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