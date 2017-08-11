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Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Karadayı, yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Seyfettin Karadayı yaşamını yitirdi.

Sanatçı Onur Akay'dan alınan bilgiye göre, Kemal Sunal'la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Seyfetti̇n Karadayı
Seyfettin Karadayı, 1923'te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan sanatçı, uzun yıllar görev yaptıktan sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.
Metin Film'in sahibi Işık Toraman, bir film için Karadayı'ya prodüksiyon teklifi götürdü. Teklifi kabul eden sanatçı, filmde oynadığı "Keşiş" rolü ile Yeşilçam hayatına başlamış oldu.
Sanatçı Karadayı, 1970'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Seyfettin Karadayı
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