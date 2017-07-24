UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Ören Yeri'nde bulunan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Ören Yeri'nde bulunan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.



Pamukkale'de 692 yılında meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla ziyaretçilerine farklı deneyim yaşatıyor.



Günde ortalama 2 bin 400 kişinin gezdiği ören yerinde dileyen ziyaretçiler, havuza girerek tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.



İçindeki sütun ve mermer parçaları nedeniyle farklı bir görünüme sahip olan antik havuz, turistlerin ilgisini çekiyor.



Denizli Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, Pamukkale'nin sadece travertenlerden ibaret olmadığını, bölgedeki antik havuzun dünyanın en eski havuzları arasında yer aldığını belirtti.



Hierapolis'in (Pamukkale) tarihin ilk dönemlerinden bu yana şifa merkezi olduğunu anlatan Baysal, Roma döneminde hamamları ve sağlık merkezleriyle ünlü bölgenin antik havuzla insanlara hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi. Baysal, şu ifadeleri kullandı:



"Pamukkale ziyaretçilerinin, travertenlerin yanı sıra en çok ziyaret ettiği yer antik havuzdur. Başta Rus turistler olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelenler, bu deneyimi yaşamak istiyor. Havuz aynı zamanda çeşitli hastalıklara iyi gelen özellikleriyle biliniyor. Antik havuzdaki su içildiğinde çeşitli mide hastalıklarına iyi geldiği, girildiğinde romatizmal hastalıklarda etkili olduğu, hatta gözler yıkandığında göz hastalıklarına iyi geldiği bilimsel olarak tespit edilmiştir."