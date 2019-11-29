Parion Antik Kenti'nde 1800 yıllık ''Paris'' resimli sikke bulundu.

Çanakkale'nin Bile ilçesi Kemer köyü yakınındaki antik dönemin önemli liman kenti Parion'da 15 yıldır arkeolojik kazılar devam ediyor.

Parion Antik Kenti bölgenin 2 bin 700 yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca yılın 12 ayına çıkarıldı.

Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, Parion'da çalışmaya 5 Nisan'da başladıklarını belirtti.

Antik kentin ziyaretçi sayısının son 2-3 yılda belirgin şekilde arttığını belirten Keleş, bu yıl çok önemli buluntulara ulaştıklarını anlattı.

Keleş, Paris'in burada yaşadığı ve gençliğini burada geçirdiğinin bir belgesi olarak ellerinde sikke mevcut olduğunu belirtti.



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