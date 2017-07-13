Dünyanın ilk demokratik meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti’nde kazılar başladı. Yaz dönemi çalışmaları kapsamında restorasyon işleri de yapılacak.

Likya Birliği’nin başkenti olan ve dünyanın ilk demokratik meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti için şimdi kazı ve restorasyon zamanı...



Tarihi M.Ö. 2’nci yüzyıla kadar dayanan Antik kentte yaz dönemi kazı ve restorasyon çalışmaları başladı.



Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığındaki kazı ekibinde, yerli yabancı 15 bilim insanı, 20 arkeoloji öğrencisi ve 35 işçi yer alıyor.



Bu yıl ki kazı çalışmaları üç alanda yapılacak. Kazılar, kentin erken yerleşim yeri olan Tepecik’te, Neron Hamamı’nda ve erken Bizans dönemine ait Şehir Bazilikasında yürütülecek.



Çalışmalar kapsamında Neron Hamamı önünde yıkılan sur taşları numaralandırılarak restorasyona hazır hale getirilecek. Ayrıca Antik Patara Limanı'nda sondaj çalışması yapılacak.



Kazı çalışmaları ayrıca çeşitli üniversitelerden bilim insanlarına açık olacak. Bizans sanatı, epigrafi, jeoloji, jeodezi, jeofizik, nümizmatik, protohistorya dallarında araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacak.



Çalışmalar kasım ayına kadar sürecek.







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