BEYLİKDÜZÜ'nde kurulan Beylik Pazarı’nda gerçekleştirilen flash mob uygulaması, esnafı ve vatandaşı şaşırttı. Saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkan ve klasik müzik icra eden bir grup genç sanatçı, izleyicileri sanatlarına hayran bıraktı.

3- 8 Temmuz arası devam edecek olan Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında gerçekleşen etkinliklerden flash mob uygulaması, kalabalığı hem şaşırttı hem eğlendirdi. Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Beylik Pazarı’nda yapılan flash mob uygulaması ile vatandaş önce neye uğradığını şaşırdı, sonra müziğin akışına kapıldı.

Vatandaşın alışveriş yaptığı esnada saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkıp klasik müziğe başlayan genç sanatçılar, görenleri hayrete düşürdü.

Pazarın belirli noktalarına konuşlanan sanatçılar, yer yer domates soğan tezgahlarının önünde yer yer de meyve tezgahlarının başında arya söyledi. Bir solist tenora; Trompet, Viyola, Keman, Yan Flüt gibi müzik aletlerini çalan müzisyenler eşlik etti. Pazar halkı bir yanda alışverişini yaparken, bir yandan da klasik müziğin keyfine vardı. Pazarda yapılan ilk flash mob etkinliği olarak da dikkat çeken uygulama, oldukça beğeni ile karşılandı.

Her şeyin bir anda gerçekleşmesi nedeniyle flash ismi takılmış olan flash mob etkinliği, katılımcıların önceden belirlemiş oldukları yer ve zamanda aniden ortaya çıkıp, müzik ve dans gösterileri yapmaları şeklinde gerçekleşiyor.