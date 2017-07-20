Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Truva Savaşı'nda İphigenia'nın kurban edilmesi sahnesini yansıtan bin 800 yıllık mozaik bulundu.

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Perge Antik Kenti Başkanı ve Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perge kazılarının başlangıç yıllarında rehabilitasyona yönelik büyük çalışmalar yapıldığını söyledi.







Çalışmalar kapsamında kentin güney kapısından başlanarak kuzeyde Kesos çeşmesine kadar olan bütün alanın yeniden düzenlendiğini, batı caddede kazı çalışmalarına yoğunluk verildiğini aktaran Demirel, kazı çalışmalarında heykel ve küçük buluntulara çokça rastlandığını dile getirdi.





Kendilerinin



"Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında





Demirel, Perge Antik Kenti kazılarında yeni sürpriz buluntuların ortaya çıkarılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Kazı Başkanı ve Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perge kazılarının başlangıç yıllarında rehabilitasyona yönelik büyük çalışmalar yapıldığını söyledi.Çalışmalar kapsamında kentin güney kapısından başlanarak kuzeyde Kesos çeşmesine kadar olan bütün alanın yeniden düzenlendiğini, batı caddede kazı çalışmalarına yoğunluk verildiğini aktaran Demirel, kazı çalışmalarında heykel ve küçük buluntulara çokça rastlandığını dile getirdi.Kendilerinin heyecan landıran bir mozaiğin bulunduğunu anlatan Demirel, şunları kaydetti:"Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Truva Savaşı'nda İphigenia'nın kurban edilme sahnesini yansıtan mozaik bulundu. Bizi heyecanlandıran buluntu, batı caddede bir dükkanı açmak istediğimiz sırada ortaya çıkarıldı. Buranın kutsal bir kült mekanı olduğunu belirledik. Laboratuvar uzmanlarımızın incelemesinde zeminde mozaik olduğunu gördük. Bölgede hiç karşılaşmadığımız, daha önce rastlanmayan bin 800 yıllık bir mozaik."Demirel, Perge Antik Kenti kazılarında yeni sürpriz buluntuların ortaya çıkarılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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