Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turizm çeşitliliği oluşturulması amacıyla başlatılan "Dolunay yürüyüşleri" turistlere masalsı görüntüler sunuyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, tarihi ve kültürel değerleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da dolunay dönemlerinde vadi yürüyüşü düzenleniyor.



Gün batımıyla başlayan yürüyüş, bölgedeki inişli çıkışlı vadilerde yapılıyor. Çeşitli güzergahları bulunan etkinlikte en fazla rağbeti, Kızılçukur Vadisi'nden başlayıp Meskender Vadisi'nde sona eren parkur görüyor.



Gruplar halinde yürüyüşe katılanlar, vadi içindeki kayadan oyma tarihi manastırda mola veriyor, türküler eşliğinde halay çekip yola devam ediyor.

Katılımcılara farklı bir deneyim sunan etkinliğin, Türkiye'nin başka yerlerinde de başlatılması planlanıyor.



"Muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor"



Etkinliğin organizatörlerinden turist rehberi Yunus Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde çeşitlilik oluşması amacıyla başlatılan dolunay yürüyüşlerinin turistler açısından ilgi görmeye başladığını belirtti.



Ünal, "Dolunay yürüyüşleri son zamanlarda ön plana çıkmaya baladı. Kapadokya gündüz oldukça güzel fakat gece bölgedeki toprak yapısının kızıl ve sarı rengi ay ışığı ile birleşince ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor. Son dönemde dolunay yürüyüşleri Kapadokya'nın en önemli yürüyüş aktiviteleri haline gelmeye başladı." dedi



Fransa'daki dostlarımı Kapadokya'ya davet ediyorum"



Kapadokya'daki dolunay yürüyüşüne katılanlardan Fransız turist Nicolas Guillo, bölgenin doğal güzellikleri arasından gece ay ışığı ile bütünleşen ayrı bir güzelliğin ortaya çıktığına şahit olduğunu belirtti.



Guillo, "Kapadokya'da gündüz yürümek güzel ama özellikle akşam saatlerinden sonra dolunay zamanında vadilerde ay ışığı ile doğa bütünleşince ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor. Fransa'daki dostlarımı Kapadokya'ya davet ediyorum." diye konuştu.



Etkinliğe katılanlardan turist rehberi Emre Ardık ise bölgenin dolunay yürüyüşlerine, toprak yapısı nedeniyle çok uygun olduğunu vurguladı.

Ardık, "Bölgenin toprağındaki mineraller ay ışığını çok güzel yansıtıyor. Gece gökyüzü simsiyahken bu volkanik toprağın ne kadar parladığı çok net biçimde görülüyor ve çok rahat yürüyüş ortamı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da manzara paha biçilmez hale geliyor." ifadelerini kullandı.