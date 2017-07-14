644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Şaban Yılmaz, "Geçen yıl Kırkpınar'da üçüncü oldum. İnşallah bu sene de altın kemeri zorlayacağız. Hak eden alsın"

Er meydanlarında çektiği peşrevlerle bu konudaki ustalığını gösteren, tribünleri en çok coşturan güreşçilerin başında gelen 644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı 40 yaşındaki Şaban Yılmaz yine favoriler arasında yer alıyor.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da başarılı olamak isteyen her güreşçinin kış ayından bu yana hazırlık yaptığını söyledi.

Haftanın altı günü antrenman yaptığını belirten Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibinin Kırkpınar'a hazır olduğunu ifade etti.



Altınova 3. Hersek Yağlı Güreşleri'nde kemer sahibi olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Ata sporuna destek çıkan seyircilerimiz bizi sadece güreş sahasında görüyor. Pehlivanlar yıl boyu yoğun şekilde çalışıyor. Güreşe hazırlanmak için sabahın altısında kalkarak koşuyoruz ve ağırlık çalışıyoruz. Gerçekten bir sporcu kolay kolay yetişmiyor. Hayatımızda her şey planlı. Geçen yıl Kırkpınar'da üçüncü oldum. İnşallah bu sene de altın kemeri zorlayacağız. Hak eden alsın. Rabbimiz kime nasip ettiyse o alsın. Güreş sahalarında olduğum sürece iddialıyım. Önce Rabbimiz sonra vücudumuz bize ne zaman dur derse çekilmesini de bileceğiz."



"Kırkpınar'da seyirci peşrevler görecek"



Çektiği peşrevin sahalarda seyirciler tarafından ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz, "Tabi ki o peşrevi çekmek kolay değil. Tribünlerdeki güreşleri seyreden halkımız 'hadi Şaban hadi Şaban' diyor. O seyirci atmosferi içerisinde alkışı hissedince duygulanıyoruz peşrev çekmek istiyoruz. Elmalı'da peşrev çekerken aşil tendonumda bir şey oluştu. Allah'a şükür şimdi iyiyim." diye konuştu.



Kırkpınar'da da seyirciye peşrevler göstereceğini söyleyen Yılmaz, sporcunun en büyük düşmanının sakatlık olduğunu kaydetti.



"Kispette oynama yapılıyor"



Şaban Yılmaz, yağlı güreşi bilmeyen bazı yetkililerin konuya müdahil olmasıyla hak yenildiğini öne sürdü.

Kispetlerde de oynama yapıldığını savunan Yılmaz, "Geçen yılki güreşlerin bir çoğunda rakiplerin kispetinin bel iç kısmında 'branda' tabir edilen kaygan yapay deri vardı. Ya da kispetin dikişi deriyle örtülmüştü. Bu böyle devam ederse bende diktireyim eşit olsun dedim. Yani bu nedenle sayısız yenildim. Kasnaktan tutuyorum, çekerken düşüyorum, kayıyorum, puanı alamıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın sağ olsun ilgilendi." şeklinde konuştu.



Yılmaz, Kırkpınar ve tüm yağlı güreşlerde pehlivanların aynı standartlarda geleneksel kispeti giymesi ve bunun kontrolünün yapılması gerektiğini dile getirdi.