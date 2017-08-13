İzmir'de, müzik yeteneği keşfedildikten sonra piyanoya yönlendirilen 12 yaşındaki Nehir Özzengin, katıldığı 4 uluslararası yarışmada ikincilikler ve üçüncülük kazandı.

İzmirli Nehir Özzengin, 9 yaşından beri uluslararası piyano yarışmalarında aldığı derecelerle dikkati çekiyor.

Ailesi tarafından 4 yaşında müzik yeteneği keşfedilen Nehir Özzengin (12), öğretmenleri tarafından piyanoya yönlendirildi. Türk-Alman Kültür ve Eğitim Vakfı İlköğretim Okulları 7. sınıf öğrencisi Özzengin, 5 yıl önce burslu kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi aldı.

Katıldığı 4 uluslararası yarışmada dereceye giren Özzengin, "Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması"nda ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Özzengin, "Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması" ile son olarak 26 ülkeden 80 kişinin katıldığı "Uluslararası Ischia Piyano Yarışması"nda da ikinciliği kazandı.

Her gün en az 2-3 saat piyano çalışan Özzengin, tatil için gittiği mekanlarda dahi bu enstrümanın bulunması şartı arıyor. Özzengin, çalışmalarını evde sürdürebilmek için ise iyi bir akustik piyanoya sahip olmak istiyor.



"Çalarken sadece piyano ve ben oluyorum"

Konak ilçesinde yaşayan Nehir Özzengin, AA muhabirine, piyano sevgisini ve hayallerini anlattı.

Özzengin, yarışmalarda aldığı derecelerle Türkiye'nin ismini duyurabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



Son ödülünü İtalya'daki yarışmadan aldığını ifade eden Özzengin, şöyle konuştu:

"Yarışmaya gittiğimizde çok güzel bir ortam vardı. Sıram geldiğinde önce biraz heyecanlandım, selamımı verip parçaya başladığımda tüm heyecanım bitti. Zaten tüm performansları izledikten sonra dereceler belli oluyor. Biraz bekledikten sonra sonuçlar açıklandı. Derece aldığımı öğrendim. Ülkemi başarıyla temsil edebildiğim için çok mutluyum. Bu dördüncü ödülüm oldu. 9 yaşından beri art arda her sene ödül aldım. İleride yurt dışında konserler vermek, ülkemi çok iyi şekilde temsil eden bir piyanist olmak istiyorum."